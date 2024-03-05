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На Донеччині 72-річний чоловік загинув через російський артобстріл

Окупанти обстріляли Красногорівку вранці.

На Донеччині 72-річний чоловік загинув через російський артобстріл
Фото: https://kumar.dn.ua/

Внаслідок російського артилерійського обстрілу Красногорівки, що на Донеччині, загинув 72-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік. Красногорівка вже десять років на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше", – повідомив Філашкін.

Також начальник ОВА закликав до своєчасної евакуації. 

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