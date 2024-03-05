За три останні тижні прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону завдяки реєстру “Оберіг”

Протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема, завдяки Єдиному державному реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів “Оберіг”. Про це повідомляє Міноборони.

“Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. “Оберіг” дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору”,– зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Відомство зауважує, що раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн через реєстр “Оберіг” – у декілька кліків.

“Прикордонники продовжують протидіяти спробам незаконного перетину кордону як на “зеленій” ділянці, так і в пунктах пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, які б давали право на перетин кордону під час дії воєнного стану. Частина з них – це військово-облікові документи, начебто, видані в територіальних центрах комплектування. Саме тому налагодження дієвого інформаційного обміну між реєстром “Оберіг” та базою даних Держприкордонслужби дозволяє інспекторам більш ефективно і швидко проводити перевірку таких документів”, – зазначив помічник голови Державної прикордонної служби, прес-секретар Андрій Демченко.

Нагадаємо, на початку березня Міноборони повідомило, що Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до інших держреєстрів. Водночас триває робота над запуском послуги "Кабінет військовозобов’язаного".