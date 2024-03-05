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За три останні тижні прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону завдяки реєстру “Оберіг”

З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр “Оберіг”, щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

За три останні тижні прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону завдяки реєстру “Оберіг”
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема, завдяки Єдиному державному реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів “Оберіг”. Про це повідомляє Міноборони.  

“Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. “Оберіг” дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору”,–  зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Відомство зауважує, що раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн через реєстр “Оберіг” – у декілька кліків. 

“Прикордонники продовжують протидіяти спробам незаконного перетину кордону як на “зеленій” ділянці, так і в пунктах пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, які б давали право на перетин кордону під час дії воєнного стану. Частина з них – це військово-облікові документи, начебто, видані в територіальних центрах комплектування. Саме тому налагодження дієвого інформаційного обміну між реєстром “Оберіг” та базою даних Держприкордонслужби дозволяє інспекторам більш ефективно і швидко проводити перевірку таких документів”, – зазначив помічник голови Державної прикордонної служби, прес-секретар Андрій Демченко.

Нагадаємо, на початку березня Міноборони повідомило, що Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до інших держреєстрів. Водночас триває робота над запуском послуги "Кабінет військовозобов’язаного".

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