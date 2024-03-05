Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

У понеділок, 4 березня, львів’яни провели в останню путь військовослужбовців Ігоря Груника та Сергія Кушніра, які захищали Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Чин похорону військовослужбовців пройшов у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Згодом, на площі Ринок пройшла міська церемонія прощання, яка традиційно супроводжувалась хвилиною мовчання та виступом сурмача. Під час церемонії сурмач виконує мелодію Taps, якою у багатьох країнах прощаються із військовими.

Фото: LB.ua Ігор Груник

Ігор Груник народився 16 травня 1981 року у Львові. Навчався у закладі загальної середньої освіти селища Великосілки. Згодом здобув освіту у «Львівському професійному училищі залізничного транспорту». Проходив військову службу у лавах десантно-штурмових військ спершу на Харківщині, а згодом у Криму. Проживав із родиною в Італії, де працював на пекарні. Захоплювався рибальством і кулінарією. Був надзвичайно веселим і добрим, мав велику кількість друзів.

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації повернувся з-за кордону та добровільно став на захист держави від загарбників. Спочатку вступив до лав територіальної оборони, надалі виконував бойові завдання у складі 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Загинув 25 лютого 2024 року. У Ігоря Груника залишилися батьки, дружина, 11-річний син і брат з родиною.

Фото: LB.ua Сергій Кушнір

Сергій Кушнір народився 15 червня 1975 року у Львові. Навчався у ліцеї «Інтелект» Львівської міської ради. Здобув освіту в Інституті енергетики та систем керування «Львівської політехніки». При університеті закінчив військову кафедру. Після завершення навчання працював у Державному підприємстві «Національна енергетична компанія «Укренерго», Західна електроенергетична система».

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від окупантів. Після проходження навчань виконував бойові завдання на східному напрямку у лавах 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід» Повітряних сил Збройних Сил України.

Загинув 27 лютого 2024 року. У Сергія Кушніра залишилися мама, брат, дружина та 9-річний син.

Ігоря Груника поховали на Личаківському кладовищі, а Сергія Кушніра – на Голосківському.

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками у Львові