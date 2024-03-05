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На Оріхівському напрямку росіяни атакували в районі Роботиного, на Новопавлівському 22 рази намагалися прорватися

На Херсонському напрямку росіяни не полишають спроб вибити захисників із позицій. Здійснили два безуспішні штурми. 

На Авдіївському напрямку захисники відбили 28 атак у районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у районі населеного пункту Роботине. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. 

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили сім атак у районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському захисники відбили чотири атаки окупантів у районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському захисники відбили шість атак біля Андріївки, Іванівського і Кліщіївки.

На Херсонському напрямку росіяни не полишають спроб вибити захисників із позицій. Здійснили два безуспішні штурми. 

Загалом за добу було 74 бойових зіткнення, ворог завдав п'яти ракетних і понад 60 авіаударів.

  • Сьогодні вночі росіяни вдарили по Одеській області безпілотниками. З 22 захисники збили 18, але є й влучання.
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