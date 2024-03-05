Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер

У Керчі та Феодосії цієї ночі лунали вибухи: пропагандистські Telegram-канали росіян написали про атаку Збройних Сил України на об'єкти окупантів у Криму.

Гучно було поблизу Кримського мосту, рух яким наразі закрито. Також однією з цілей атаки міг бути патрульний катер "Сергій Котов", який перебував неподалік Феодосії. Автори "воєнкорських пабліків" не виключають варіант влучання у судно.

За їх словами, атака здійснювалася комбіновано: із застосуванням як повітряних безпілотників, так і "безекіпажних катерів" - йдеться, найімовірніше, про українські морські дрони.