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Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер

Окупанти пишуть про комбіновану атаку повітряними та морськими дронами.

Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер
Морські дрони
Фото: скрин відео

У Керчі та Феодосії цієї ночі лунали вибухи: пропагандистські Telegram-канали росіян написали про атаку Збройних Сил України на об'єкти окупантів у Криму.

Гучно було поблизу Кримського мосту, рух яким наразі закрито. Також однією з цілей атаки міг бути патрульний катер "Сергій Котов", який перебував неподалік Феодосії. Автори "воєнкорських пабліків" не виключають варіант влучання у судно. 

За їх словами, атака здійснювалася комбіновано: із застосуванням як повітряних безпілотників, так і "безекіпажних катерів" - йдеться, найімовірніше, про українські морські дрони.  

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