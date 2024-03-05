У Запорізькій області в результаті обстрілів загинув чоловік, ще одного поранено

Російські війська протягом доби завдали 295 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна - дістала поранення.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Один чоловік загинув від ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Різдвянка. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок артобстрілу Малої Токмачки. Лікарі надають йому необхідну допомогу.
За даними ОВА, окупанти здійснили 12 РСЗВ-обстрілів Різдвянки, Малої Токмачки, Гуляйполя, Роботиного та Новоданилівки, атакували 50 безпілотниками Малинівку, Новоданилівку, Гуляйполе, Левадне й Роботине, а також вгатили 4 авіаснарядами по Малинівці, Новоданилівці та Роботиному.
229 артударів прийшлися по території Новоданилівки, Малинівки, Роботиного, Левадного та інших міст і сіл на лінії вогню.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- 3 березня, росіяни атакували безпілотниками населені пункти Запорізької області. Понад 200 ударів завдали по 10 населених пунктах. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- 2 березня унаслідок артилерійського обстрілу Запорізької області загинула людина. Росіяни обстрілювали область з 10:00 до 12:00, під вогонь потрапило село Приморське Степногірської громади Василівського району.