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У Запорізькій області в результаті обстрілів загинув чоловік, ще одного поранено

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Запорізькій області в результаті обстрілів загинув чоловік, ще одного поранено
Запоріжжя, обстріл
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська протягом доби завдали 295 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна - дістала поранення.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Один чоловік загинув від ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Різдвянка. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок артобстрілу Малої Токмачки. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

За даними ОВА, окупанти здійснили 12 РСЗВ-обстрілів Різдвянки, Малої Токмачки, Гуляйполя, Роботиного та Новоданилівки, атакували 50 безпілотниками Малинівку, Новоданилівку, Гуляйполе, Левадне й Роботине, а також вгатили 4 авіаснарядами по Малинівці, Новоданилівці та Роботиному.

229 артударів прийшлися по території Новоданилівки, Малинівки, Роботиного, Левадного та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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