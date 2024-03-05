У США порахували кількість атак росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні

Лабораторія гуманітарних досліджень при Єльському університеті зібрала дані щодо атак росіян на енергетичні об'єкти в Україні за період жовтня 2022 року до квітня 2023 року. Результати роботи аналітиків оприлюднено на сайті Державного департаменту США.

Усього окупанти пошкодили енергоінфраструктуру 223 рази. Атак зазнали 17 областей, проте понад половина припала лише на 5 регіонів - Київщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Львівщину та Херсонщину. Найбільше енергооб'єктів зазнали руйнувань саме у Київській області.

У Держдепі звертають увагу, що переважну більшість цілей для російських атак розміщено далеко від лінії фронту. А це привід говорити про сумнів у заявах РФ про удари "виключно по військових об'єктах". У висновку також підкреслено намагання росіян завдати якомога більшої шкоди саме в період підвищеного використання енергоносіїв.