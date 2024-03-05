18 із 22 "шахедів" збили вночі Повітряні сили

Цієї ночі російський ворог атакував Україну 22 ударними безпілотниками типу Shahed. Запуск проходив із окупованого Криму, Балаклави, повідомили в Повітряних силах.
Силам оборони вдалося збити 18 безпілотників. Усіх їх знищили в Одеській області.
"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено та 18 «шахедів» у межах Одеської області", – йдеться у повідомленні.
- Одеська область страждає від російських атак майже щодня. 3 березня росіяни намагалися вдарити по ній ракетою – напад відбили. 2 березня росіяни вдарили по житловому будинку в Одесі, вбивши 12 людей. Серед загиблих – п'ятеро дітей: чотиримісячний малюк Тимофій, семимісячна Єлизавета, трирічний Марк, восьмирічна Злата в девʼятирічний Сергій. Поранені ще 20 людей.