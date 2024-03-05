18 із 22 "шахедів" збили вночі Повітряні сили

Цієї ночі російський ворог атакував Україну 22 ударними безпілотниками типу Shahed. Запуск проходив із окупованого Криму, Балаклави, повідомили в Повітряних силах.

Силам оборони вдалося збити 18 безпілотників. Усіх їх знищили в Одеській області.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено та 18 «шахедів» у межах Одеської області", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram