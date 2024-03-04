У Запорізькій області через російську атаку загинула людина

У Запорізькій області у селі Різдвянка внаслідок російської атаки касетними боєпрпасами загинула людина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. Росіяни касетними боєприпасами двічі обстрілювали с. Різдвянка Запорізького району Запорізької області. Другий обстріл забрав життя цивільної людини", – повідомив він.
- Вчора, 3 березня, росіяни атакували безпілотниками населені пункти Запорізької області. Понад 200 ударів завдали по 10 населених пунктах. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- 2 березня унаслідок артилерійського обстрілу Запорізької області загинула людина. Росіяни обстрілювали область з 10:00 до 12:00, під вогонь потрапило село Приморське Степногірської громади Василівського району.