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У Запорізькій області через російську атаку загинула людина

Росіяни двічі вдарили касетними боєприпасами по Запорізькому району.

У Запорізькій області через російську атаку загинула людина
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Юрій Малашко

У Запорізькій області у селі Різдвянка внаслідок російської атаки касетними боєпрпасами загинула людина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. Росіяни касетними боєприпасами двічі обстрілювали с. Різдвянка Запорізького району Запорізької області. Другий обстріл забрав життя цивільної людини", – повідомив він. 

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