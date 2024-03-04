Справа Пашинського: одного із організаторів залишили під вартою із правом внесення застави

Колегія суддів АП ВАКС залишила без змін і запобіжний захід співучасникові цієї схеми – тримання під вартою та понад 9 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не змінив запобіжний захід організоторові схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами вартістю майже мільярд гривень. Він залишиться під вартою із правом внесення 363,360 млн грн застави.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"4 березня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 13.02.2024, яким до підприємця – одного з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн грн застави", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колегія суддів АП ВАКС залишила без змін і запобіжний захід, який було застосовано до співучасника цієї схеми – тримання під вартою та понад 9 млн грн застави.

"Ухвали АП ВАКС набирають законної сили з моменту проголошення, є остаточними та оскарженню не підлягають", – повідомили у САП.

У Центрі протидії корупції зазначили, що йдеться про Сергія Тищенка і Олександра Горбунова.

"Апеляційна палата Вищого антикорсуду відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисників Сергія Тищенка та залишила в силі ухвалу слідчої судді ВАКС Наталії Мовчан, згідно якої бізнесмена взяли під варту з альтернативою застави в розмірі 363 млн грн. Таке рішення прийняла колегія суддів у складі Миколи Глотова, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда", – йдеться у повідомленні.

У ЦПК додали, що Тищенко просив у суду нічний домашній арешт або ж визначити заставу в розмірі 10 млн грн.

Інший фігурант справи, Горбунов, теж залишився під вартою.

"Крім Тищенка, колегія також залишила під вартою ще одного співучасника схеми заволодіння. Йдеться про ексзаступника гендиректора ДП Укртранснафтопродукт Олександра Горбунова, який до цього працював у компанії "Фактор", бенефіціаром, якої є Тищенко. Йому залишили в силі заставу в розмірі 9 млн грн", – зазначили у ЦПК.

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