Росіяни знову обстріляли центр Херсона, є поранений

Російська армія обстріляла середмістя Херсона з окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілів поранень зазнав житель обласного центру.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько години тому російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок цієї атаки отримав поранення чоловік 1971 р.н.", ідеться у повідомленні.

Стан потерпілого середньої тяжкості. Він отримав мінно-вибухову травму, вогнепальне поранення спини, вивих плеча тощо.

Сьогодні вранці росіяни також обстріляли центр Херсона. Під завалами власного будинку опинилася жінка, також поранень зазнав літній чоловік.