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Вранці росіяни знову накрили вогнем Херсон

Чоловік отримав осколкові поранення, а жінка потрапила в пастку через руйнування власної оселі.

Вранці росіяни знову накрили вогнем Херсон
Пошкоджений будинок у Херсоні
Фото: МВС України в Telegram

Сьогодні близько 7 ранку росіяни знову обстріляли Херсон. Під завалами власного будинку опинилася жінка. 

Рятувальники відкрили заблоковані двері, вивели постраждалу та передали її медикам для обстеження. Про це повідомили в МВС.

Рятувальники виводять постраждалу з пошкодженої російським ударом оселі
Фото: МВС України в Telegram
Рятувальники виводять постраждалу з пошкодженої російським ударом оселі

Відомо про одного пораненого – це літній чоловік, який отримав осколкові поранення, зазначив голова ОВА Олександр Прокудін. Постраждалого госпіталізували.

"Також є руйнування будинків, квартир", – додав Прокудін. 

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