Вранці росіяни знову накрили вогнем Херсон

Сьогодні близько 7 ранку росіяни знову обстріляли Херсон. Під завалами власного будинку опинилася жінка.
Рятувальники відкрили заблоковані двері, вивели постраждалу та передали її медикам для обстеження. Про це повідомили в МВС.
Відомо про одного пораненого – це літній чоловік, який отримав осколкові поранення, зазначив голова ОВА Олександр Прокудін. Постраждалого госпіталізували.
"Також є руйнування будинків, квартир", – додав Прокудін.
- У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу одна людина дістала поранення, пошкоджено вісім багатоповерхівок і 18 приватних будинків.