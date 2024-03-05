Вранці росіяни знову накрили вогнем Херсон

Чоловік отримав осколкові поранення, а жінка потрапила в пастку через руйнування власної оселі.

Сьогодні близько 7 ранку росіяни знову обстріляли Херсон. Під завалами власного будинку опинилася жінка.

Рятувальники відкрили заблоковані двері, вивели постраждалу та передали її медикам для обстеження. Про це повідомили в МВС.

Фото: МВС України в Telegram Рятувальники виводять постраждалу з пошкодженої російським ударом оселі

Відомо про одного пораненого – це літній чоловік, який отримав осколкові поранення, зазначив голова ОВА Олександр Прокудін. Постраждалого госпіталізували.

"Також є руйнування будинків, квартир", – додав Прокудін.