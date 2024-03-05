У лікарні померла жінка, постраждала через авіаудар Росії по Харківщині 15 лютого

У лікарні померла одна з двох постраждалих унаслідок російського авіаудару по селу Чорне на Харківщині 15 лютого.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп'янського району. Потерпіла тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані", – написав він у Telegram.
Кількість загиблих унаслідок авіаудару, завданого по Чорному 15 лютого, зросла до чотирьох.
- Раніше місцева влада повідомила, що внаслідок влучань російських КАБів у селі Чорне Купʼянського району загинули троє людей і ще двоє постраждали.