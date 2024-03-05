У лікарні померла жінка, постраждала через авіаудар Росії по Харківщині 15 лютого

У лікарні померла одна з двох постраждалих унаслідок російського авіаудару по селу Чорне на Харківщині 15 лютого.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп'янського району. Потерпіла тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані", – написав він у Telegram.

Кількість загиблих унаслідок авіаудару, завданого по Чорному 15 лютого, зросла до чотирьох.