Головне за ніч та ранок вівторка, 5 березня: атака "шахедів" на Одесу, знищення ворожого катера "Сергій Котов"

Нічна дрон-атака, 74 бойових зіткнення, втрати окупантів, 50 відбитих атак на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Цієї ночі російський ворог атакував Україну 22 ударними безпілотниками типу Shahed. Запуск проходив із окупованого Криму, Балаклави, повідомили в Повітряних силах.

Силам оборони вдалося збити 18 безпілотників. Усіх їх знищили в Одеській області.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено та 18 «шахедів» у межах Одеської області", – йдеться у повідомленні.

Цього разу росіяни знову застосували підступну тактику, коли безпілотники маневрували поміж житловими будинками та промисловими кварталами Одеси, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Також БпЛА маневрували в передмісті Одеси, де багато об'єктів припортової інфраструктури.

Влучання відбулося в об'єкт рекреаційної інфраструктури – там зруйновано декілька будівель, виникла пожежа. "Через те, що об'єкт з початку повномасштабного вторгнення не використовується, люди не постраждали", – сказала Гуменюк.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 74 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав п'ятьох ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники ліквідували ще 1070 російских окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 419 020 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення ворожого патрульного катера "Сергій Котов". Судно пішло на дно.

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Місію провели спільно з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

"Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проекту 22160 «сєрґєй котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів", – йдеться у повідомленні.

Вогневе ураження "котова" відбулося у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.

25 липня "Котов" уже зазнав атаки, але тоді потопити його не вдалося. Також він зазнав атаки у вересні – її провели фахівці ГУР за допомогою морських дронів Magura.

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