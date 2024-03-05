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У прифронтовому регіоні рекетири вимагали гроші у підприємців за “безперешкодну” діяльність, – СБУ

Якщо погрози не спрацьовували, бандити викрадали потерпілих, вивозили їх у безлюдну місцевість та били. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

У прифронтовому регіоні рекетири вимагали гроші у підприємців за “безперешкодну” діяльність, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалося тримати в страху підприємців Дніпропетровщини. Зловмисники вимагали гроші з представників малого та середнього бізнесу за «безперешкодну» господарську діяльність у прифронтовому регіоні. 

Щотижнева сума «данини» залежала від сфери підприємництва, його масштабів та прибутковості. У разі відмови платити рекетирам, вони починали погрожувати фізичним насильством та «повільною» смертю. Якщо це «не спрацьовувало» – викрадали потерпілих, вивозили їх у безлюдну місцевість та били. 

Також погрожували «конфіскувати» приватне майно постраждалих та розправитися з їхніми сім’ями. 

Задокументовано факт «вибивання» фігурантами майже одного мільйона у гривневому еквіваленті з місцевого бізнесмена. Зловмисники вивезли чоловіка на околицю обласного центру, а потім тримали його в автомобілі та погрожували фізичною розправою, якщо «не розрахується». 

Співробітники СБУ затримали рекетирів після отримання першої частини неіснуючого боргу у розмірі 100 тис. грн. 

Очільник банди намагався переховуватись від правоохоронців після затримання спільників, але це йому не вдалося. СБУ встановила його місцезнаходження і затримала. 

За даними слідства, учасники угруповання входили до сфери впливу відомого кримінального авторитета і позиціонували себе як «силове крило» в його злочинній ієрархії. 

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. 

Наразі організатору банди і двом її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). 

Вони перебувають під вартою. Тривають невідкладні комплексні заходи для затримання і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. 

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у Запоріжжі рекетири “вибивали” гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину. Злочинне угруповання тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя.

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