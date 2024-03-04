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ЗСУ: Від початку вторгнення Росія здійснила 1068 хімічних атак

Лише в лютому цього року зафіксували 250 випадків.

ЗСУ: Від початку вторгнення Росія здійснила 1068 хімічних атак
Ручна газова граната РГ-Во росіян
Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

1068 хімічних атак здійснила Росія з початку широкомасштабної війни.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Командування Сил підтримки ЗСУ.

РФ застосовує подразнювальні речовини сльозогінної дії, які містять отруйні хімічні складники, заборонені для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

Лише за лютий 2024 року зафіксували 250 випадків хімічних атак. Серед них - 244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною.

Підрозділи радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки відбирають проби ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

У межах відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надають до слідчих органів для проведення слідчих дій.

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