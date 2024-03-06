Двоє людей поранені учора в Херсонській області. Ворог бив по аеропорту, пункту незламності, будинках, парку

Унаслідок російських ударів по Херсонській області вчора поранень зазнали двоє цивільних. Є влучання в газопровід, пункт незламності та гаражне приміщення, а також територію аеропорту.

Минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.

"У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку", – повідомив Прокудін.