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Зеленський приїхав до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди

Також він візьме участь у засіданні Євроради. 

Зеленський приїхав до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди
Президент України Володимир Зеленський та Федеральна президентка Швейцарії Віола Амхерд після закінчення засідання на другий де
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди. Також він проведе зустрічі з лідерами Євросоюзу.

Одна з безпекових угод – з ЄС загалом. Про це президент повідомив у Telegram

"Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині", – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір. 

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим – як і всі подальші угоди з іншими країнами.

Одним із найпотужніших договорів називали угоду України з США, укладену 13 червня. 

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