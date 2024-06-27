Зеленський приїхав до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди

Президент України Володимир Зеленський та Федеральна президентка Швейцарії Віола Амхерд після закінчення засідання на другий де

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди. Також він проведе зустрічі з лідерами Євросоюзу.

Одна з безпекових угод – з ЄС загалом. Про це президент повідомив у Telegram.

"Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині", – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір.

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим – як і всі подальші угоди з іншими країнами.

Одним із найпотужніших договорів називали угоду України з США, укладену 13 червня.