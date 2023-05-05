У державі вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських бійців.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перша леді Олена Зеленська з міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом побували на навчаннях чергової групи військових ЗСУ.

Про це йдеться в дописі Шмигаля у соцмережах.

За словами Шмигаля, у Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових.

Прем'єр зазначив, що з Беном Воллесом скоординували кроки, необхідні для "нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України".

"Систематично рухаємося в цьому напрямку. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом", - додав Шмигаль.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, нещодавно Генштаб ЗСУ показав, як у Великобританії українські військовослужбовці проходять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовують дії з підготовки, захоплення та утримання позиції.

Тим часом інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.