Головне за день. П'ятниця, 5 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 30 відбитих атак противника, обстріл Херсона, саміт до річниці платформи UNITED24, закінчення пандемії COVID-19. Яким запам’ятається 436-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи UNITED24 – The Power of Unity. Для участі в ньому прибули представники з числа 110 країн, які долучилися до допомоги Україні, повідомив глава держави.

Він додав, що United 24 – це величезна спільнота людей від України до Північної Америки, від Британії до Австралії, від Японії до Латинської Америки, Індія, абсолютно всі країни Європи.

"Вже за перший рік українська фндрайзингова платформа стала глобальним брендом і доказом того, що немає неможливого, коли робиш ставку на пріорітет держави Україна, на людяність", – сказав він.

За рік платформа акумулювала близько $330 млн. Це найбільша сума серед українських фондів.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 30 атак ворога на вказаних ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Ворог завдав двох ракетних та 26 авіаударів і здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Уночі українські бійці збили також два ворожих БпЛА типу “Shahed-136/131”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 травня – в нашій новині.

Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб.

Гатили по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади, повідомляє Херсонська ОВА.

У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.

Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків.

Нагадаємо, вчора на Херсонщині оголосили триденну жалобу за вбитими росіянами людьми під час масованих обстрілів 3 травня.

У п’ятницю, 5 травня, вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників.

"Тіла військових будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", – йдеться у повідомленні на сайті Мінреінтеграції.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Наразі працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року по березень 2023-го вдалося повернути в Україну тіла 1 426 загиблих захисників.

Сьогодні, 5 травня, ввечері адміністративний суд у Берліні скасував заборону на розміщення українських прапорів на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде.

“Українська асоціація “Віче” подала термінову заяву проти заборони прапора – і мала рацію. У мотивуванні суду, яке є в розпорядженні rbb, йдеться про те, що генеральний указ є “очевидно незаконним”. “Не було жодних доказів того, що громадська безпека була під загрозою”, - йдеться у повідомленні мовника rbb.

Адвокат "Віче" Патрік Гайнеманн зазначив, що адмінсуд визнав - заборона українських прапорів є очевидно незаконною. Будь-хто, хто використовує своє фундаментальне право публічно ідентифікувати себе як українську націю та визнати свої історичні жертви в поразці націонал-соціалізму не є загрозою суспільній безпеці.

При цьому російські прапори в ці дні у Берліні залишаються забороненими.

Раніше поліція Берліна заборонила вивішування російських та українських прапорів навколо радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде упродовж 8-9 травня. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав заборону "дуже недалекоглядною та необґрунтованою” і закликав поліцію Берліна переглянути своє рішення.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус оголосив про скасування статусу пандемії та надзвичайної ситуації в цій сфері через коронавірусну інфекцію (COVID-19).

"Учора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався в 15-ий раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду", - заявив Гебреєсус на брифінгу для ЗМІ.

Однак він наголосив, що це рішення не означає кінець загрози хвороби. За словами глави ВООЗ, вірус змінюється і вбиває людей, також є ризик появи нових штамів, які можуть викликати нові спалахи захворюваності та смертності.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!