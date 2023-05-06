Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

“Три мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через російську агресію та потребують відновлення. Затвердження Переліку інвазійних видів - це історичний природоохоронний крок, який дозволить відновити в Україні стійкі до кліматичних змін ліси з високими захисними властивостями та без агресивних видів-чужинців”, - наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

До переліку увійшли наступні дерева: айлант найвищий, аралія маньчжурська, в'яз низький, гледичія колюча, горіх чорний, дуб червоний, каркас західний, клен ясенелистий, маслинка вузьколиста, павловнія (види та гібриди), робінія звичайна, черемха пізня, ясен пенсільванський.

Ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні. Але раніше висаджені дерева з цього списку вирубуватися не будуть.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив єдині правила лісовпорядкування. Нові норми діятимуть для лісів усіх форм власності, незалежно від їхньої площі, на самозалісених ділянках та усіх полезахисних лісових смугах, розташованих на землях сільськогосподарського призначення.