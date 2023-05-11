ДБР проводить обшуки у будівлі Київради, - Бондаренко

Саме правоохоронне відомство про обшуки не повідомляло.

Сьогодні, 11 травня, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в будівлі Київради.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

“Новий день почався із цікавих подій. У будівлі Київради Територіальне Управління ДБР проводить обшук. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів тільки Київської міської військової адміністрації, а саме провадження - відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київради”, - написав Бондаренко.

За його словами, раніше усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже слідчим надавалися добровільно.

Разом із цим, як зазничив Бондаренко, у разі намагання отримати і доступ до кабінетів безпосередньо у Київраді, відеозаписів камер спостереження Київради чи іншого - представники Київради будуть звертати увагу правоохоронців, що це ухвалою не передбачено.

Також він повідомив, що Київрада буде сприяти обшуку, проте у рамках процесуальних норм.

При цьому серкретар міськради заявив, що правоохоронці заборони відеозапис і роботу журналістів.