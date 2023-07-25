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Зеленський зібрав представників парламенту й уряду, щоб підготувати реалізацію рішень саміту НАТО у Вільнюсі

Також українська сторона починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.

Зеленський зібрав представників парламенту й уряду, щоб підготувати реалізацію рішень саміту НАТО у Вільнюсі
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зібрав представників Верховної Ради та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

"Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що українська сторона також починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО на прохання Києва. Це стосується ситуації з блокадою українського експорту Чорним морем після того, як Росія вийшла із "зернової ініціативи".

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