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Зеленський анонсував "доволі вагомі рішення для України", які готують міжнародники

"Робимо максимум зараз, робимо це непублічно – щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними", - зазначив Президент.

Зеленський анонсував "доволі вагомі рішення для України", які готують міжнародники
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що міжнародники "готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів".

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Робимо максимум зараз, робимо це непублічно – щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними", - зазначив Президент.

Він додав, що 28 липня з нагоди Дня Державності привітав і відзначив нагородами українських захисників і захисниць, які отримали "Золоті Зірки" Героїв України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Дісталися почесні відзнаки бойовим бригадам і прикордонним загонам.

За словами Президента, під час візиту до Києва прем’єр-міністра Катару вдалося провести "дуже плідні переговори". 

"Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи – дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, Катар виділяє 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні і 20 млн доларів для забезпечення африканських країн продовольством.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідує Африку. Він обговорив продовольчу безпеку в Африці та українську формулу миру з президентом Екваторіальної Гвінеї. Також здійснив перший в історії дипломатичний візит до Ліберії.

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