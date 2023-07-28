​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка

У Шевченківському районі Києва невідомі напали на колишнього нардепа, а нині голову партії "Народовладдя" Юрія Левченка.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

За словами політика, 28 липня троє невідомих молодиків, одягнені у чорне та маски, підстерегли його біля будинку і напали.

"Один молодив вийшов мені назустріч з двору, взяв за руки, двоє інших підбігли позаду, почали штовхати і облили мене повністю зеленкою", - розповів Левченко.

Він додав, що нападники спробували залити зеленкою обличчя, очі, а також кричали "Не кради гроші у ветеранів".

Політик припустив, що це зробили для того, аби "нарізати це відео, максимально запустити по телеграм-каналах з джинсою про те, як Левченко нібито наживається військових і так далі".

Екснардеп звинуватив у нападі "правлячу олігархію" і, зокрема, голову "Слуги народу" Олену Шуляк та заявив, що це пов'язано зі скандальним законом про містобудівну реформу, проти якого виступає Левченко та його команда.

Нагадаємо, торік у грудні нардепи підтримали законопроєкт №5655 про реформу містобудування, який викликав хвилю обурення серед, зокрема, місцевого самоврядування та архітекторів. Петиція з вимогою до Президента Зеленського ветувати законопроєкт 5655 набрала зараз 42 090 голосів.

Олена Шуляк як співавторка документу сказала, що законопроєкт загрожує чиновникам, які "рішають питання" в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.

Архітектори вимагали відправити документ доопрацювання і здійснити відкритий і прозорий процес написання реформи з залученням всіх учасників ринку.

Невдовзі після голосування парламенту за скандальний проєкт закону важкопоранений український військовий Олег Симороз заявив, що голова партії "Слуга народ" Олена Шуляк увірвалася до госпіталю, де він лікувався, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування. За його словами, нардепка хотіла поговорити про допис, у якому військовий критикує згаданий законопроєкт.

Згодом Шуляк оприлюднила допис, у якому спробувала вибачитися перед бійцем, не вказавши в пості ані його імені, ані причини інциденту. А Симороз назвав це "огидним фарсом і знущанням".