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Українські війська мали успіх у напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорська, – речник Генштабу

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують наступальні дії південніше Бахмута. 

Українські війська мали успіх у напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорська, – речник Генштабу
Бахмут (ілюстративне фото)
Фото: Український Свідок

Українські захисники ведуть наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

У напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорська мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. 

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди та Новомихайлівки", – сказав він. 

Ворог зазнає значних втрат у особовому складі, зброї та техніці, але водночас чинить потужний опір, переміщує війська і активно застосовує резерви.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують наступальні дії південніше Бахмута. 

На Купʼянському та Лиманському напрямку захисники продовжують стримувати наступ ворога. Росіяни безуспішно намагалися наступати північно-східніше Дружби, здійснили безуспішні спроби відновити втрачене становище на околицях Кліщіївки. тривають важкі бої. Протягом доби було понад 30 бойових зіткнень. 

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на сході України основним напрямком наступу ворога залишається Купʼянський. Росіяни прагнуть прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Купʼянська.

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