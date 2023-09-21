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Окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині з артилерії та безпілотника

Люди внаслідок ударів не постраждали.

Окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині з артилерії та безпілотника
Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що вранці росіяни скинули боєприпас з безпілотника на Марганець. +

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Крім того, під удар потрапив Криворізький район. По Грушівській громаді агресор вгатив з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда та авто. Понівечені газогін і лінія електропередач. Побито сонячні панелі. 

Люди внаслідок ударів не постраждали.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Львове на Херсонщині. Внаслідок удару важкі травми отримала 63-річна жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки.

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