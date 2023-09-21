Окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині з артилерії та безпілотника

Люди внаслідок ударів не постраждали.

Російська армія атакувала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що вранці росіяни скинули боєприпас з безпілотника на Марганець. +

Крім того, під удар потрапив Криворізький район. По Грушівській громаді агресор вгатив з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда та авто. Понівечені газогін і лінія електропередач. Побито сонячні панелі.

Люди внаслідок ударів не постраждали.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Львове на Херсонщині. Внаслідок удару важкі травми отримала 63-річна жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки.