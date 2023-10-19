Росіяни обстріляли Корабельний район та передмістя Херсона

Інформація про влучання та постраждалих уточнюється.

Російські військові вкотре обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під ударом окупантів були Корабельний район та передмістя.

"Ворог застосовує різні види озброєння. Інформація про руйнування уточнюється. Подбайте про власну безпеку і безпеку своїх близьких! Уникайте тривалого перебування на відкритому просторі", – повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська здійснили 105 обстрілів Херсонщини, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. Через російську агресію дві людини загинули, ще четверо дістали поранення.