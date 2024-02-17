Умєров про Авдіївку: рішення берегти людей – правильне

Міністр оборони заявив, що Україні потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ситуація у Авдіївці показала, що Україні необхідні сучасні системи ППО, водночас рішення берегти людей було правильним.

"Наші lessons learned щодо Авдіївки: потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, потрібні артилерійські снаряди. Працюєм над цим постійно", – сказав міністр.

Він також додав, що зараз будуються і посилюються фортифікації.

"Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо", – зазначив він.