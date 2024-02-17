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Умєров про Авдіївку: рішення берегти людей – правильне

Міністр оборони заявив, що Україні потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи.

Умєров про Авдіївку: рішення берегти людей – правильне
Авдіївка, лютий 2024 року
Фото: Telegram/Жорін. Третя штурмова

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ситуація у Авдіївці показала, що Україні необхідні сучасні системи ППО, водночас рішення берегти людей було правильним. 

"Наші lessons learned щодо Авдіївки: потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, потрібні артилерійські снаряди. Працюєм над цим постійно", – сказав міністр. 

Він також додав, що зараз будуються і посилюються фортифікації.

"Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо", – зазначив він. 

  • В ніч на 17 лютого стало відомо, що українські війська залишають Авдіївку та переходять до оборони на більш вигідних рубежах. Таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський.
  • Згодом командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що оточення військ не допущено, особовий склад виведено з Авдіївки.
  • Пізніше Тарнавський додав, що під час виходу особового складу українських підрозділів з Авдіївки, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила у полон. Їх намагатимуться повернути через міжнародні організації. 
  • Зеленський назвав таке рішення правильним, однак зазначив, що Україні бракувало зброї. 
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