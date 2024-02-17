Умєров про Авдіївку: рішення берегти людей – правильне

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ситуація у Авдіївці показала, що Україні необхідні сучасні системи ППО, водночас рішення берегти людей було правильним.
"Наші lessons learned щодо Авдіївки: потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, потрібні артилерійські снаряди. Працюєм над цим постійно", – сказав міністр.
Він також додав, що зараз будуються і посилюються фортифікації.
"Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо", – зазначив він.
- В ніч на 17 лютого стало відомо, що українські війська залишають Авдіївку та переходять до оборони на більш вигідних рубежах. Таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський.
- Згодом командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що оточення військ не допущено, особовий склад виведено з Авдіївки.
- Пізніше Тарнавський додав, що під час виходу особового складу українських підрозділів з Авдіївки, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила у полон. Їх намагатимуться повернути через міжнародні організації.
- Зеленський назвав таке рішення правильним, однак зазначив, що Україні бракувало зброї.