Одна людина загинула, четверо поранені через ворожий обстріл Херсона

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади загинув 39-річний чоловік, ще четверо людей зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники", – зазначив він.
Четверо поранених під обстріл потрапили на вулиці. Жінка 1974 р.н. та чоловіки 36, 61 та 58 років у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.