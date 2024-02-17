Одна людина загинула, четверо поранені через ворожий обстріл Херсона

Загиблому було 39 років, на момент атаки він перебував на даху будинку.

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади загинув 39-річний чоловік, ще четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники", – зазначив він.

Четверо поранених під обстріл потрапили на вулиці. Жінка 1974 р.н. та чоловіки 36, 61 та 58 років у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.