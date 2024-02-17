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Одна людина загинула, четверо поранені через ворожий обстріл Херсона

Загиблому було 39 років, на момент атаки він перебував на даху будинку. 

Одна людина загинула, четверо поранені через ворожий обстріл Херсона
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади загинув 39-річний чоловік, ще четверо людей зазнали поранень. 

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники", –  зазначив він.

Четверо поранених під обстріл потрапили на вулиці. Жінка 1974 р.н. та чоловіки 36, 61 та 58 років у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.

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