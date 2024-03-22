Шмигаль: Прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом становить 77%.
Про це повідомив на засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це +5% за минулий рік", - підкреслив Шмигаль.
За його словами, цього тижня провели дев’яте засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Прем'єр передав 20 березня затверджений урядом план для Ukraine Facility президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.
"Очікуємо на його погодження європейською стороною. Цей план суттєво прискорить наш шлях до ЄС", - сказав глава уряду.
Прем'єр повідомив, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ".
"Переговорна рамка є. Очікуємо на затвердження найближчим часом... Переговори будуть відбуватися одночасно з секторальною інтеграцією. Ключове для нас зараз — це продовження економічного безвізу, тобто безмитної торгівлі з ЄС. Маємо попереднє погодження. Продовжуємо відстоювати інтереси України та наших виробників", - зазначив Шмигаль.
- Цього місяця Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.
- Напередодні президент Литви Ґітанас Науседа висловив думку, що європейські інституції мають розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні цього року.