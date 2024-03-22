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Шмигаль: Прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%

Прем'єр повідомив, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ". 

Шмигаль: Прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом становить 77%.

Про це повідомив на засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це +5% за минулий рік", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, цього тижня провели дев’яте засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Прем'єр передав 20 березня затверджений урядом план для Ukraine Facility президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

"Очікуємо на його погодження європейською стороною. Цей план суттєво прискорить наш шлях до ЄС", - сказав глава уряду.

Прем'єр повідомив, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ". 

"Переговорна рамка є. Очікуємо на затвердження найближчим часом... Переговори будуть відбуватися одночасно з секторальною інтеграцією. Ключове для нас зараз — це продовження економічного безвізу, тобто безмитної торгівлі з ЄС. Маємо попереднє погодження. Продовжуємо відстоювати інтереси України та наших виробників", - зазначив Шмигаль.

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