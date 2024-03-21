Україна і Єврокомісія провели перше засідання в межах транспортного діалогу

Засідання України і Єврокомісії в межах транспортного діалогу

21 березня Україна і Єврокомісія провели перше за п'ять років засідання в межах транспортного діалогу.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

У зустрічі взяли участь віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков і керівниця Директорату Єврокомісії з питань мобільності та транспорту (DG Move) Магда Копчинська.

Сторони обговорили співпрацю щодо “Шляхів солідарності”, мережі TEN-T, розбудови прикордонної інфраструктури, продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, розвитку експортних потужностей на морі та залізниці, підтримку авіагалузі.

На засіданні учасники зосередилися на питаннях взаємодії у розвитку всіх видів транспорту та модернізації критично важливої транспортної інфраструктури з пріоритетом на мережу TEN-T. Також порушили питання необхідності узгодження нормативно-правових актів для підтримки транспортної безпеки та впровадження сталих рішень для міжміської та міської мобільності.