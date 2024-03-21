Укргідроенерго: збитки від російських атак становлять понад 3 мільярди євро

Росія своїми терористичними атаками, під час яких були підірвані споруди Каховського гідровузла, нанесла збитків на понад 2,5 млрд євро.
Як повідомили в Укргідроенерго, ще близько 500 млн євро нанесено збитків від ракетних обстрілів та атак безпілотників на станції компанії.
Зазначається, що наразі Укргідроенерго працює над розробкою високорівневої стратегії судових позовів та арбітражу, щоб отримати відшкодування збитків та притягнути до відповідальності російську сторону за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії.
В компанії наголосили, що жоден працівник не постраждав внаслідок атак.
- Уряд Італії та Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть Україні позику для відновлення та модернізацію потужностей гідроенергетики, яку використають на підтримку "Укренерго", а також на закупівлю обладнання для двох гідроелектростанцій. Це загальна кредитна лінія в розмірі 200 млн євро під державні гарантії.
- У вересні минулого року Укргідроенерго підписало меморандум з французькою GE Vernova щодо відновлення об’єктів української гідроенергетики. Зокрема, йдеться і про зруйновану росіянами Каховську ГЕС.
- Місяць перед тим Укргідроенерго і чеська компанія ŽĎAS налагодили співпрацю щодо реконструкції та будівництва ГЕС. Також ідеться про створення на державному рівні стимулів та гарантій для залучення інвестицій та інноваційних технологій в енергетичну галузь.