Укргідроенерго: збитки від російських атак становлять понад 3 мільярди євро

Росія своїми терористичними атаками, під час яких були підірвані споруди Каховського гідровузла, нанесла збитків на понад 2,5 млрд євро.

Як повідомили в Укргідроенерго, ще близько 500 млн євро нанесено збитків від ракетних обстрілів та атак безпілотників на станції компанії.

Зазначається, що наразі Укргідроенерго працює над розробкою високорівневої стратегії судових позовів та арбітражу, щоб отримати відшкодування збитків та притягнути до відповідальності російську сторону за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії.

В компанії наголосили, що жоден працівник не постраждав внаслідок атак.