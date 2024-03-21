​Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю в боротьбі з шахрайством

У Мінфіні упевнені, що вона сприятиме запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю.

Учора, 20 березня, міністр фінансів України Сергій Марченко та Єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зазначається що метою Програми є захист фінансових інтересів ЄС шляхом підтримки зусиль у боротьбі з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримка взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС, забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

У Мінфіні впевнені, що підписана угода сприятиме:

запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;

покращенню процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС;

реалізації інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС в митних та сільськогосподарських справах.

"Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до Програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті Програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, що в 2023 році в Україні відкрили понад 82 тисячі проваджень за статтею "шахрайство". 18% із них дійшли до суду. У січні 2024 показник знову сягнув історичного максимуму – понад 8400 справ, і це у 1,4 раза більше, ніж за той же місяць минулоріч.