​Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю в боротьбі з шахрайством

Учора, 20 березня, міністр фінансів України Сергій Марченко та Єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Зазначається що метою Програми є захист фінансових інтересів ЄС шляхом підтримки зусиль у боротьбі з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримка взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС, забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.
У Мінфіні впевнені, що підписана угода сприятиме:
- запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;
- покращенню процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС;
- реалізації інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС в митних та сільськогосподарських справах.
"Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до Програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті Програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", - зазначив Марченко.
Нагадаємо, що в 2023 році в Україні відкрили понад 82 тисячі проваджень за статтею "шахрайство". 18% із них дійшли до суду. У січні 2024 показник знову сягнув історичного максимуму – понад 8400 справ, і це у 1,4 раза більше, ніж за той же місяць минулоріч.