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​Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю в боротьбі з шахрайством

У Мінфіні упевнені, що вона сприятиме запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю.

​Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю в боротьбі з шахрайством
Сергій Марченко
Фото: Міністерство фінансів

Учора, 20 березня, міністр фінансів України Сергій Марченко та Єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зазначається що метою Програми є захист фінансових інтересів ЄС шляхом підтримки зусиль у боротьбі з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримка взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС, забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

У Мінфіні впевнені, що підписана угода сприятиме:

  • запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;
  • покращенню процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС;
  • реалізації інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС в митних та сільськогосподарських справах.

"Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до Програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті Програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, що в 2023 році в Україні відкрили понад 82 тисячі проваджень за статтею "шахрайство". 18% із них дійшли до суду. У січні 2024 показник знову сягнув історичного максимуму – понад 8400 справ, і це у 1,4 раза більше, ніж за той же місяць минулоріч.

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