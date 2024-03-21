Відбудова Харківщини: що фінансуватимуть у 2024 році

За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, за два роки повномасштабної війни на території Харківської області зруйновано більш ніж 30 тисяч обʼєктів інфраструктури, з них понад 10 тисяч – житлового фонду. Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» дослідив, які зміни у питанні фінансування «ліквідації наслідків збройної агресії» відбулися за останні півроку, на відбудову яких об’єктів цивільної інфраструктури за цей час проводили тендери, та на які проєкти заплановано виділити кошти у 2024-му.

Зміни у фінансуванні відбудови

Ми вже досліджували процес відбудови на території Харківської області минулого року. З того часу відбулися зміни у підході центральної влади до виділення коштів на «ліквідацію наслідків збройної агресії», а також було затверджено перелік обʼєктів, відбудову яких планують профінансувати в 2024 році.

Перш за все, варто відзначити ті зміни, які Уряд здійснив за останні півроку у виділенні коштів на відбудову. Протягом перших трьох кварталів 2023-го кошти на відновлення в Харківському регіоні Кабінет Міністрів спрямовував до місцевого бюджету Харкова (для реконструкції об’єктів на території міста-громади), а також - до обласного бюджету та Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури (колишньому Укравтодору) - для проєктів на території решти області. Тобто, безпосередньо громади, окрім обласного центру, кошти не отримували, а розпорядниками коштів для них виступали Департамент капітального будівництва ХОВА та Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області (регіональний підрозділ Державного агентства). З листопада 2023-го кошти з держбюджету почали надходити напряму до місцевих бюджетів ще двох громад – прифронтових Балаклійської та Ізюмської. За два останні місяці минулого року Балаклійська громада отримала 25 млн. грн., Ізюмська - 21 млн. грн.

Загалом, за підсумками минулого року, фактичні надходження на «ліквідацію наслідків збройної агресії» виявилися меншими за планові і для обласного, і для Харківського міського бюджетів. У вересні минулого року Харківська ОВА планувала отримати понад 1,1 млрд. грн. цієї субвенції, у грудні план виріс майже на 70 млн., але реальні надходження склали 942 млн. грн. Ще більше недоотримав Харків. У вересні Харківська міська рада очікувала отримати на відбудову понад 1,8 млрд. грн., у грудні зменшила план до 1,7 млрд., але до кінця року надходження до бюджету склали лише 223 млн.

Варто відзначити, що Фонд ліквідації наслідків збройної агресії є не єдиним донором обласного центру у відбудові. Майже 1,2 млрд. грн. надійшло до місцевого бюджету Харкова з держбюджету в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Проекту розвитку міської інфраструктури – 2». Відповідне рішення Постановою №1279 від 15 листопада 2022 року ухвалив Кабінет Міністрів. Відмінність між цими субвенціями полягає в обʼєктах, які за ці кошти реконструюють. Якщо Фонд ліквідації наслідків збройної агресії «спеціалізується» на цивільній інфраструктурі, то кошти в рамках Проекту спрямовують на відбудову критичної (електростанції, підстанції, водо- та теплопостачання тощо).

Наприкінці січня Кабінет Міністрів України ухвалив важливу Постанову (№79 від 23 січня 2024 року) «Про внесення змін до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії». Завдяки ній спрощено процедури виділення коштів з Фонду, а також надано можливість громадам подавати проєкти відновлення напряму до міністерств через цифрову систему для підзвітного управління відновленням DREAM, якою вже користуються 32 громади Харківської області. Платформа дає можливість не лише отримати підтримку з Фонду, але й сприяє громадському контролю за перебігом відновлення окремих обʼєктів.

Джерело: офіційний сайт цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM

9 лютого 2024-го відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій заявників та підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України. На ньому ухвалили перелік проєктів, які фінансуватимуть цього року і які вже були частково профінансовані в 2023-му. Проєкти розділено за двома категоріями, в залежності від розпорядника коштів – обласна адміністрація і органи місцевого самоврядування громад або центральні органи виконавчої влади (уряд). У 2024-му за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії планують відбудовувати 74 інфраструктурних обʼєкти у Харківській області. 73 з них відновлюватимуть місцеві громади та область за рахунок субвенції з держбюджету, а розпорядником коштів для ще одного (відновлення Будинку культури Дергачівської міськради) буде Кабінет Міністрів. Найбільше проєктів з відбудови за рахунок Фонду мають реалізувати Харківська міська громада (33) та Харківська обласна адміністрація (30). Бюджети Балаклійської та Ізюмської громади отримають кошти на реконструкцію 7-ми та 3-х обʼєктів відповідно. Варто зазначити, що перелік не є остаточним, оскільки протягом року громади матимуть можливість подавати нові проєкти, і, відповідно, отримати фінансування.

Фінансування та виконавці

Найпоширенішою категорією обʼєктів відбудови на Харківщині за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії є багатоквартирні будинкі і гуртожитки, а також заклади освіти – 33 та 31 обʼєкт відповідно. Також на 2024 рік передбачено фінансування 3-х проєктів з відбудови адміністративних будівель, 3-х медичних закладів та 3-х проєктів із закупівлі спецтранспорту, а також один проєкт із реконструкції водоводу у Чугуївській громаді.

Джерело: інфографіку складено на підґрунті даних із додатків до Засідання Міжвідомчої робочої групи 9 лютого 2024 року

Первісно вартість виконання усіх затверджених для Харківській області проєктів складала біля 2,66 млрд. грн. Проте, у 2024 році вона зросла. При 788 млн. касових видатків у 2023-му на всі проєкти для закінчення робіт (залишок загальної кошторисної вартості станом на 01.01.2024) потрібно ще 2,04 млрд, з яких 1,78 млрд. заплановано виділити цього року. Затверджене фінансування на 2024 рік обсягом, що не покриває усієї остаточної вартості, пояснюється тим, що роботи на 4-х обʼєктах (будинки по вул. Бучми та Дружби Народів у м. Харкові) мають закінчити лише у 2025 році.

Найбільше коштів цього року планують витратити на завершення відбудови Старосалтівського ліцею та Чугуївського ліцею №2. При загальній вартості робіт у 205,1 та 274,4 млн. грн., у 2024 році обсяг фінансування реконструкції цих обʼєктів має скласти 127,4 та 257,7 млн. відповідно. Позначку у 100 млн. грн. також перетнула вартість цьогорічних ремонтних робіт з відновлення будівлі Ізюмської міської ради. Загальна вартість її відбудови складає понад 214,6 млн. грн., минулого року з Фонду на це вже виділили 91,8 млн., на 2024 рік потрібно ще 122,8 млн. Ці кейси вже було висвітлено у нашому попередньому дослідженні відбудови в регіоні. Тоді, у 2023 році, ще не було розуміння, за який кошт громади будуть покривати різницю між загальною вартістю відбудови та обсягом коштів, виділених з Фонду. Зараз можна констатувати – громади розраховують на подальші субвенції, витрати з місцевого бюджету на ці ліцеї та будівлю міськради витрачати не планують.

Для здійснення робіт з відновлення обʼєктів інфраструктури розпорядники бюджетних коштів оголошують тендери. Серед 10-ти найдорожчих з них, що відбулись у Харківській області протягом жовтня 2023 – березня 2024, для 6-ти закупівель замовником виступило Управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту ЖКГ Харківської міської ради. 3 тендери організувала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Ще одні торги замовив Відділ освіти Балаклійської міської ради.

Джерело: таблиця складена на підґрунті даних сайту моніторингово порталу публічних закупівель Dozorro

Варто зауважити, що найкоштовніший тендер, який було оголошено, у таблиці відсутній, оскільки за його результами договір так і не було укладено. Відновлення ліцею у селищі Слатине вартістю 355,5 млн. грн., після суспільного розголосу та хвилі невдоволення, було відкладено до 2025 року, попри те, що переможець (Консорциум «Білдінг груп») був визначений.

Дискусію у спуспільстві викликав і тендер з відновлення Циркунівського ліцею. Так, в пропозиціях трьох компаній, які пропонували найнижчу ціну, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області знайшла бюрократичні недоліки (відсутність документів щодо формування договірної ціни в одного з учасників, відсутність банківських гарантій в інших). Через це переможцем стала пропозиція ТОВ «Індастріал Білдінг Груп» на суму 136,5 млн. грн., замість дешевших, вартістю від 114 до 122 млн. грн. Великий суспільний резонанс викликало повідомлення в медіа про завищені ціни вказані у договорі. Вартість окремих позицій виявилась втричі вищою за роздрібну в інтернеті та мережі всеукраїнських гіпермаркетів.

Проте, навіть за умови раціонального використання коштів, без переплати за розетки та OSB-плити, витрата десятків та сотень мільйонів на відбудову освітніх закладів залишається недоречною, особливо, в громадах, що знаходяться на доступній для російської артилерії, систем залпового вогню та КАБів відстані.

Загалом, серед 10-ти найдорожчих обʼєктів, щодо забезпечення відбудови яких у жовтні-березні відбулися торги, - 6 багатоквартирних будинків, 3 заклади освіти та один обʼєкт інфраструктури – автомобільний міст.

Прикметна ситуація складається і навколо джерел фінансування відновлення обʼєктів інфраструктури. Лише 4 з 10-ти найдорожчих відбудов, тендери на які оголосили за жовтень 2023 - березень 2024, фінансуватимуться за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 3 з 10-ти – коштом місцевих бюджетів (Харківського та Балаклійського). Ще 3 мають інші джерела фінансування, скоріше за все – кошти іноземних донорів, але публічна інформація про це відсутня.

Незмінним лідером за кількістю виграних тендерів залишається ПП «Будівельна фірма «Промтекс»» колишнього нардепа від Партії регіонів Анатолія Денисенка. На додачу до трьох вже отриманих раніше підрядів на відбудову ліцею у Чугуєві, Ізюмської міськради та адміністративної будівлі у Руській Лозовій, компанія отримала ще підряд на відновлення 3-х багатоквартирних житлових будинків на Північній Салтівці. Ще 2 будинки відновить ТОВ «Айер скай», афільована з політиками з Дніпропетровської області. По одному обʼєкту отримали вже згадані у попередньому дослідженні ТзДВ «Житлобуд-2» і ПАТ «Трест Житлобуд – 1», а також - ТОВ «Автомагістраль-південь», яке повʼязують з людьми з оточення мера Одеси – Труханова, та ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго», яке на початку грудня минулого року стало участником кримінального провадження у справі про зловживання службовим становищем з метою укладання договору із завищеними цінами на будівельні матеріали.

Висновки

Перші місяці 2024 року виявились продуктивними в контексті впорядкування процедур, пов’язаних із виділенням коштів на ліквідацію наслідків збройної агресії. Зміни, ухвалені Кабінетом Міністрів України Постановою №79 від 23 січня 2024 року, мають спростити для громад можливість отримати субвенцію на відбудову конкретних інфраструктурних об’єктів. А використання для цього системи DREAM додатково підвищує рівень відкритості проєктів та доступності спостереження за їхнім прогресом від етапу подання заявки до закінчення робіт. Проте, станом на середину березня так і не затверджено перелік нових обʼєктів (відбудову яких не фінансували у 2023-му), на відновлення яких планується виділити кошти, тож робити висновки про практичну успішність цих нововведень – зарано.

Загалом, перший рік діяльності Фонду ліквідації наслідків збройної агресії є доволі суперечливим. Перш за все, необґрунтованим є вибір проєктів, на реалізацію яких виділяють кошти. Десятки навчальних закладів, загальна вартість відбудови яких складає понад 800 млн. грн., за умов неможливості поновлення offline-занять, очевидно наразі не є обʼєктами першої необхідності. Це ж стосується й адміністративних будівель, як, наприклад, колишньої сільради у Руській Лозовій. Паралельно з цим існує проблема із повноцінним фінансування усіх затверджених проєктів. Якщо обласний бюджет недорахувався 20% від запланованих обсягів, то Харківська міська громада недоотримала 87% очікуваних надходжень з Фонду. Впливає це не лише на відновлення шкіл, але й житлових будинків, що безпосередньо зачіпає їх мешканців.

Подібний підхід може створювати загрози як закінченню розпочатих робіт з відбудови, так і початку нових, фінансування яких передбачено за рахунок субвенцій з Держбюджету. Саме через це складно дати оцінку обсягам фінансування, затвердженим на 2024 рік. З одного боку, заплановані суми дозволять відновити за цей рік 70 інфраструктурних об’єктів. З іншого, невідомо, чи усі ці кошти дійсно надійдуть протягом року.

Попри появу фінансової допомоги з боку центральних органів влади, низку відбудов громади вимушені проводити за власний рахунок. Так, найдорожчий тендер з ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт багатоквартирного будинку загальною вартістю у 253 млн. грн. буде оплачений коштом бюджету Харківської міської громади. А загалом до ТОП-10 найдорожчих тендерів увійшло одразу 3 проєкти, реалізація яких здійснюватиметься коштом громад (2 - Харківської та 1 - Балаклійської).

Найбільшими викликами у процесах відбудови залишаються корупція, відсутність зваженого підходу при відборі обʼєктів відбудови та низький рівень залучення місцевих мешканців до цієї процедури. Попри те, що військово-політичне керівництво країни заявляє про неможливість закінчення війни найближчими роками, чиновники усіх рівнів продовжують витрачати сотні мільйонів гривень на школи, offline-робота яких на більшості територій області так і залишатиметься неможливою. А ледве не кожна компанія, яка виграє коштовні підряди з відбудови, фігурує у корупційних скандалах, є наближеною до місцевої влади, або у своїй пропозиції містить завищені ціни на будівельні матеріали.

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Citizen Oversight and Engagement in Local Political Processes», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».