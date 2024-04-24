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В Одесі ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр

Це був результат спільної операції українських та чеських правоохоронців.

В Одесі ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр
шахрайський кол-центр
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції спільно з правоохоронними органами Чеської Республіки ліквідували діяльність масштабного міжнародного кол-центру в Одесі.

За даними слідства, з вересня 2022 року група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, на території м. Одеса організувала та забезпечила діяльність масштабного кол-центру.

Учасники злочинної організації орендували офісні приміщення та діяли як фальшивий банківський оператор. Вони телефонували громадянам Чеської Республіки та, вводячи їх в оману, представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку. 

Після цього переконували довірливих потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошових коштів перевести їх на інших банківський рахунок. Ці рахунки були зазделегідь підготовлені правопорушниками.

На даний час встановлено, що потерпілим завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн грн, у Чеській Республіці задокументовано випадки шахрайства на понад 20 млн чеських крон.

В рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих правоохоронними органами України та Чеської Республіки, вже повідомлено про підозру 20 особам, 17 з них – іноземці. 

Трьом громадянам України інкриміновано створення й участь у злочинній організації та шахрайство (ст. 255, ст. 190 КК України). Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Також за результатами спільних з чеськими правоохоронцями заходів в Одесі затримано 6 іноземців.

В ході проведених обшуків в Одесі та на території Чеської Республіки за місцем знаходження кол-центру, проживання підозрюваних, у їх автомобілях, а також за адресами інших осіб виявлено та вилучено 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тис доларів США, 1 тис євро, 7 автомобілів.

Раніше СБУ повідомила, що у 2023 році сума збитків від шахрайства з банківськими карками склала 833 млн гривень. Причиною більшості шахрайських випадків було розголошення даних користувачами.

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