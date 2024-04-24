Гідрометцентр: пил із Сахари дістався до України

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, а згодом відступить на схід та атмосфера очиститься.

Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Там зазначили, що пил прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.

Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах.

Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

Фото: Український гідрометеорологічний центр Пил із Сахари над Україною

На початку квітня у більшості областей України вже "прилітав" пил із Сахари. Метеорологи порадили зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.