Меру Одеси Труханову на 50% підвищили зарплату “за високі досягнення у праці” та додали 120% премії

Заробітна плата мера Одеси Геннадія Труханова збільшилася. Також йому встановили щомісячну премію у розмірі 120% від посадового окладу, повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення, ухвалене депутати Одеської міської ради під час сесії 24 квітня.

У проєкті рішення, яке напередодні опублікували на сайті міськради, сказано, що Труханову “за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи” пропонують встановити надбавку у розмірі 50% посадового окладу. Премію ж у розмірі 120% від посадового окладу меру начислять за “за вислугу років, за високі досягнення у праці”.

Також Труханову виплачуватимуть раз на рік матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати за відповідним розпорядженням.

Окрім цього, депутати вирішили, що Труханов буде призначати премії своїм заступникам та секретарю міської ради у розмірі не більше 150% від посадового окладу. Вони отримають надбавки за ранг, вислугу років, високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та інші виплати.

“За” проголосували 45 депутатів. Через конфлікт інтересів не голосували двоє — мер Геннадій Труханов та секретар міської ради Ігор Коваль.

Нагадаємо, НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема очільника Одеси. Однак САП подала апеляцію. А в лютому 2021 року Антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок Труханову.

В кінці квітня 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід Труханову та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень. Тоді колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора Антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Труханову, бо той не вніс застави, а також зменшила її розмір до 13 млн гривень. Після арешту очільник Одеси заявив, що платити не буде. Втім, за нього внесли заставу – 13 мільйонів гривень заплатив депутат від фракції партії Труханова "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.

У липні 2023 року ВАКС не продовжив строк носіння Трухановим електронного браслету. Суд не встиг розглянути клопотання САП у відповідні строки.