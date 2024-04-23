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У Раді повідомили про загрозу повернення відхилених обмежень на український дубляж фільмів

Профільний комітет мав зібратися на засідання, щоб переглянути висновки до законопроєкту про застоування англійської мови в Україні. 

У Раді повідомили про загрозу повернення відхилених обмежень на український дубляж фільмів
Фото: Docudays.UA

Сьогодні парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики мав зібратися на термінове засідання для ревізії висновків щодо законопроєкту "Про застосування англійської мови в Україні". Про це повідомив член цього комітету Володимир В'ятрович.

За його словами, на комітеті могли повернути норму про обмеження показу фільмів у кіноетатрах українською мовою. Раніше ці норми парламент вилучив при голосуванні в першому читанні.

Засідання зрештою скасували. Голова комітету Микита Потураєв у коментарі LB.ua повідомив, що "не буде ні комітету, ні розгляду у залі" в сьогоднішньому порядку денному.

Однак В'ятрович каже, що загроза обмежити показ фільмів із українським дубляжем ще не зникла остаточно.

"Слуги народу передумали сьогодні скликати гуманітарний комітет, на якому планували повернути до законопроєкту про англійську мову норми, що знищують український кінопрокат і кінодублювання", – написав В'ятрович.

Він зазначив, що комітет можуть скликати на інший день.

"Нам потрібно або проголосувати законопроєкт про англійську мову в його нинішньому вигляді, тобто без жодного втручання у сферу кіно, або взагалі його відхилити (що теж варіант, бо у жодній країні ЄС нема ніякого закону про англійську й це ніяк не заважає її вивченню і застосуванню)", – вважає депутат.

Законопроєкт про застосування англійської мови: до чого тут українська?

Торік у червні президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні". Його основна мета – підвищити рівень знань англійської серед українців. Дев’ята стаття законопроєкту регулює вживання англійської у сфері культури, в кінопрокаті зокрема. Передбачалося, що з 2025 50% англомовних фільмів кінотеатри демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами, а в 2027 такі покази мають охопити всі 100% англомовних стрічок. Однак ця поправка викликала критику серед представників галузі та суспільства загалом. Більше – в матеріалі "Кіно мовою оригіналу: сui prodest?".

Проти обмежень українського дубляжу виступив і уповноважений з питань української мови Тарас Кремінь. 

В липні профільний комітет підтримав законопроєкт без включення спірних норм про обмеження кіно українською. У листопаді Верховна Рада ухвалила його за основу, а от до другого читання поки так і не дійшла. 

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