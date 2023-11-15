У Запорізькій області за добу ворог бив по 21 населеному пункту, Чернігівську атакував зі мінометів та авіації

По Чернігівській області росіяни провели чотири обстріли за добу – 46 вибухів. Били з мінометів і АГС, некерованими авіаційними ракетами, обстріли по Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Про втрати місцевих та пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає, дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській учора протягом дня ворог здійснив 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 121 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Есманська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

У Дніпропетровській двічі за ніч росіяни обстріляли Нікопольський район. Били з важкої артилерії. П'ять пострілів по Нікополю та Марганецькій громаді. Поранених немає. Гучно було в Кривому Розі. Без жертв. Наслідки уточнюються. На ранок росіяни знову вдарили по Нікополю. Поцілили по ньому двома безпілотниками-камікадзе. За попередніми даними, загиблих і поранених немає. Дані уточнюються. Учора вдень ворог 11 разів бив по Нікопольському району з артилерії і безпілотникамі-камікадзе. У Нікополі поранені двоє чоловіків, один загинув. Пошкоджено дев'ятиповерхівку, чотири приватні будинки, два авто і лінію електропередач. Влучили росіяни і по Марганецькій, Мирівській та Покровській сільських громадах. У Покровській пошкоджено чотири двоповерхівки та лінію електропередач. Без постраждалих.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 18 обстрілів. Під вогнем рашистів: Авдіївка, Залізне, Курахівка, Південне, Миколаївка, Степове, Тоненьке, Яблунівка, Курахове, Селидове, Торецьк. Пошкоджено 45 житлових будинків (з них 12 – багатоквартирні), дві господарчі споруди, ЛЕП. За добу на Донеччині: троє поранених.

У Луганській російські штурми минулої доби охопили Надію та Серебрянський ліс, успіху в загарбників не було. За добу противник здійснив 132 обстріли (532 снаряди).

У Харківській на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне Харківського району, Стариця, Бударки. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, де наші воїни відбили вісім атак. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Вільшана, Куп'янськ та Чернещина. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Внаслідок обстрілу із застосуванням КАБ у Чернещині пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. У Козачій Лопані обстрілом пошкоджено три житлові будинки, зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Також у населеному пункті Козача Лопань обстрілом пошкоджено газову трубу, відключено від газу 320 абонентів. У Івашках мінометним обстрілом пошкоджено зерноочисний комплекс ЗАВ, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватний будинок. У Григорівці підірвався цивільний автомобіль ВАЗ-2107. Загинув чоловік 33 років, чоловік 35 років зазнав поранення та був госпіталізований.

У Запорізькій протягом доби зафіксовано 114 ударів по 21 населеному пункту. Без постраждалих. 96 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Роботиному, Новоандріївці, Новоданилівці, Левадному, Полтавці, Білогір'ю, Кам'янському, Плавнях, П'ятихатках та інших прифронтових містах і селах. Ворог із РСЗВ бив по Магдалинівці, Роботиному та Новодарівці, здійснив 14 атак безпілотниками по Гуляйполю, Чарівному, Калинівці, Левадному, Лугівському, Малій Токмачці, Новодарівці та Малих Щербаках, завдав авіадуару по Новодарівці. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та інфраструктурних об'єктів.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждалих немає. Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по околиці Дмитрівки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 81 обстріл (571 снаряд), з них по Херсону противник здійснив п'ять обстрілів (18 снарядів). Рашисти поцілили у райони 34 населених пунктів області, установу виконання покарань у Херсонському районі, пункт незламності та будівлю навчального закладу у Бериславському районі. Учора зранку росіяни обстріляли житлові будинки у Корабельному районі Херсона. Постраждала 54-річна жінка, її доставили до медзакладу каретою "швидкої". Також рашисти вкрили вогнем Осокорівку Нововоронцовської громади. Постраждали чоловік та дружина. На момент обстрілу вони були вдома. Їм надають медичну допомогу. У результаті ворожого артилерійського обстрілу Берислава поранень зазнала 49-річна жінка. Лікарі надають їй необхідну допомогу. Внаслідок обстрілів Херсона поранень зазнала 61-річна жінка. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. У Новорайську на російській вибухівці підірвався чоловік. Постраждалий – 48-річний житель Запоріжжя, наступив на невідомий вибуховий предмет. Внаслідок детонації потерпілий дістав вибухову травму та втратив частину ноги. Його стан оцінюють як тяжкий. Зараз чоловік у медзакладі. Лікарі борються за його життя. За добу в області семеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Ворог бив по позиціях військ та цивільних об'єктах, зокрема житлових будинках.