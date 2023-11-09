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На Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату в авто. Є поранені

Підозрюваного вже затримали.

На Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату в авто. Є поранені
Фото: Поліція Одеської області

В Одеської області чоловік у військовій формі підірвав гранату в автомобілі. Внаслідок вибуху одна людина поранена. Про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області. 

Правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі. 

"Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші, дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух. Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія", зазначається у повідомленні поліції.

Зловмисник з місця події втік. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію "Сирена". 

Зараз із затриманим працюють слідчі. Встановлюються повні обставини події.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який застосував гранату у житловому масиві. Під час спілкування із підозрюваним, правоохоронці виявили в нього ще один вибуховий предмет.

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