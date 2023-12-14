Песимізм Заходу невиправданий. Немає сумніву, що перемога досяжна, – Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував статтю у виданні Foreign Affairs під назвою “В Україні є шлях до перемоги". У ній дипломат зауважує, що песимізм Заходу щодо перебігу війни в Україні невиправданий. Українська перемога вимагатиме стратегічної витримки та далекоглядності. За словами дипломата, “немає сумніву, що перемога досяжна”.

“Війни такого масштабу ведуться поетапно. Деякі з цих етапів можуть бути більш успішними, ніж інші. Важливий кінцевий результат. В Україні це означає як повне відновлення нашої територіальної цілісності, так і притягнення винних у міжнародних злочинах до відповідальності — цілі, які є зрозумілими та здійсненними. Досягнення цих цілей забезпечить не тільки справедливий і міцний мир в Україні, але й те, що інші зловмисні сили в усьому світі не залишатимуться з враженням, що імітація Путіна зрештою окупиться”, - йдеться у статті.

Дмитро Кулеба звертає увагу, що цілі України залишатимуться здійсненними у військовому плані, доки діють три чинники: адекватна військова допомога, включаючи реактивні літаки, безпілотники, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та засоби дальньої дії, які дозволяють нам завдавати ударів глибоко в тилу ворога; швидкий розвиток промислових потужностей у Сполучених Штатах і Європі, а також в Україні, як для покриття військових потреб України, так і для поповнення оборонних запасів США та Європи; принциповий і реалістичний підхід до перспективи переговорів з Росією.

Дипломат пише, що, незважаючи на серйозні виклики, Україна досягла помітних результатів за останні місяці: виграла битву за Чорне море і тим самим відновила постійний потік морського експорту, приносячи користь як своїй економіці, так і глобальній продовольчій безпеці. Українська армія досягла перемог на південному фронті, нещодавно закріпившись на плацдармі на східному березі Дніпра, а в інших місцях стримала величезні російські напади та завдала значних втрат російським силам, зокрема, зірвавши їхні спроби наступу на Авдіївку та Куп’янськ. Незважаючи на величезні зусилля, російським військам не вдалося досягти жодних перемог на землі.

“Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б таку перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років, потенційно залучивши не лише Україну, але й сусідні країни, і навіть членів НАТО. Тим, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення в Україну всього два роки тому”, - йдеться у матеріалі.

Також Дмитро Кулеба звертає увагу, що підтримка України не є і ніколи не була благодійністю. Кожен долар, інвестований в оборону України, приносить чисті дивіденди безпеки для її прихильників.

Крім того, дипломат наголошує, що українці не готові опускати руки, вибирати «мир» за будь-яку ціну. Згідно з недавнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 80% українців виступають проти територіальних поступок Росії. Інше опитування показало, що 53% українців готові витримати роки воєнного лихоліття заради перемоги України. Українці не готові були б здатися навіть у разі значного скорочення зовнішньої військової допомоги: листопадове опитування Центру «Нова Європа» показало, що лише 8% українців вважають, що таке скорочення має штовхнути на переговори з Росією. (35% сказали, що готовність Росії вивести війська з України буде необхідною умовою для початку переговорів, а 33% сказали, що за жодних умов переговори не повинні починатися взагалі.)

“Західні аналітики, які закликають Україну погодитися на поспішне припинення вогню на невигідних умовах, нехтують такими поглядами. Роками політики та експерти в Європі та Сполучених Штатах не прислухалися до застережень України про те, що як дипломатія, так і звичайний бізнес із Росією більше неможливі. Потрібне було широкомасштабне вторгнення, величезні руйнування та страждання, щоб вони визнали, що українські попередження були правильними. Вони не повинні знову потрапити в ту саму пастку”, - резюмує Дмитро Кулеба.