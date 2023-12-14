​Україна і США спільно перевірятимуть надану Штатами зброю

Ціль моніторингу – забезпечення вимог американського уряду, що встановлені для всіх держав-отримувачів такого озброєння.

Представники Посольства Сполучених Штатів Америки, зокрема, відділу оборонного співробітництва і Генеральної інспекції Департаменту оборони; та Міністерства оборони України на чолі із заступником Міністра оборони України Юрієм Джигирем, узгодили план спільних фізичних перевірок наданого американськими партнерами озброєння.

Як повідомили на зустрічі, такий моніториг – одна із вимог американського уряду, що встановлені для всіх держав-отримувачів такого озброєння.

"Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, надані американськими партнерами, виготовлені із застосуванням чутливих технологій, тому потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання. Тож за цими видами озброєння узгоджено порядок спільного моніторингу", – заявив Юрій Джигир.

Фото: Міноборони

У документі, який підписали сторони, детально описано, як саме відбуватиметься нагляд за американською технікою. Зокрема, українські та американські інспектори перевірятимуть три основні позиції:

серійний номер

технічний стан

умови належного зберігання (безпека та охорона)

Фото: Міноборони

Командні перевірки проводитимуть спеціально підготовлені американські та українські фахівці – вони триватимуть на регулярній основі протягом усього 2024 року.