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Зеленський про рішення лідерів ЄС щодо України: "Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює"

Також він привітав молдовську колегу Маю Санду.

Зеленський про рішення лідерів ЄС щодо України: "Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення лідерів ЄС, які на саміті в Брюсселі нині схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Як ідеться в дописі Зеленського в соцмережі Х, це "Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює".

Український президент привітав також молдовську колегу Маю Санду.

"Я дякую всім, хто працював заради цього рішення, дякую всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Має, особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу", - зазначив Зеленський.

  • Попри позицію Угорщини, 14 грудня лідери країн ЄС таки ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.
  • У момент голосування угорський прем'єр Віктор Орбан покинув зал. Тож за історичне рішення голосували 26 лідерів ЄС.
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