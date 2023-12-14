Зеленський про рішення лідерів ЄС щодо України: "Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює"

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення лідерів ЄС, які на саміті в Брюсселі нині схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Як ідеться в дописі Зеленського в соцмережі Х, це "Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює".

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Український президент привітав також молдовську колегу Маю Санду.

"Я дякую всім, хто працював заради цього рішення, дякую всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Має, особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу", - зазначив Зеленський.