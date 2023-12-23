Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 грудня наголосив, що можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до справедливого завершення війни.

“На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року”, – сказав президент.

Він також повідомив, що є нові санкційні рішення.

“Я підписав відповідні укази, вони вже опубліковані. Це загалом більш ніж 130 юридичних осіб і понад 20 фізичних осіб. Тих, хто працює на російську агресію, тих, хто допомагає їй, тих, хто став на підлий шлях колаборації з державою-терористом. Усі вони відповідатимуть за свої дії”, – зазначив глава держави.