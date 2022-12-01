Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?
Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
ГоловнаСуспільствоВійна

​Окупаційна адміністрація ЗАЕС і співробітники Росатома привласнюють зарплати українського персоналу, - розвідка

Значна частина рашистів покинула станцію, там залишається майже пів тисячі загарбників.

​Окупаційна адміністрація ЗАЕС і співробітники Росатома привласнюють зарплати українського персоналу, - розвідка
Фото: Енергоатом

Окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції та співробітники Росатома організували схему, за якою привласнюють собі кошти, призначені на виплату зарплат українському персоналу.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією ГУР, окупанти оформляють фіктивні фінансові документи на ім'я працівників ЗАЕС, які мають українське громадянство.

"Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "Росатому", - пояснили в розвідці.

Також у ГУР додали, що з 1 грудня чергова оперативна зміна Запорізької АЕС має вносити в добові донесення інформацію про обстріли території станції та наявні пошкодження.

За даними розвідки, значна частина росіян залишила ЗАЕС, залишається близько 500 загарбників. Із них 200 - це кадирівці з батальйону "Ахмат", до обов'язків яких входять залякування українського персоналу та схиляння до співпраці з російськими окупантами.

"У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодару. Співробітники ФСБ, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, з 28 листопада росіяни заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.

Сьогодні, 1 грудня, президент Енергоатома Петро Котін звільнив заступника головного інженера ЗАЕС через зраду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також