Росіяни перестали пускати на територію ЗАЕС працівників, які відмовилися працювати на Росатом

Російські окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Заборона почала діяти відсьогодні, 28 листопада.
До цього в НАЕК "Енергоатом" закликали усіх, хто має інформацію про випадки державної зради, колабораціонізму та підписання заяв, угод і контрактів з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, повідомлятипро це через call-центр.
Нагадаємо, про схожі випадки уже розповідали в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Також ішлося про те, що окупанти не дають можливості запустити енергоблоки, щоб забезпечити потреби ЗАЕС та дати тепло для Енергодара.