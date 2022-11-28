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Росіяни перестали пускати на територію ЗАЕС працівників, які відмовилися працювати на Росатом

Заборона почала діяти з 28 листопада.

Росіяни перестали пускати на територію ЗАЕС працівників, які відмовилися працювати на Росатом
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Заборона почала діяти відсьогодні, 28 листопада.

До цього в НАЕК "Енергоатом" закликали усіх, хто має інформацію про випадки державної зради, колабораціонізму та підписання заяв, угод і контрактів з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, повідомлятипро це через call-центр.

Нагадаємо, про схожі випадки уже розповідали в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Також ішлося про те, що окупанти не дають можливості запустити енергоблоки, щоб забезпечити потреби ЗАЕС та дати тепло для Енергодара.

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