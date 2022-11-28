У Херсоні електропостачання отримали 24% споживачів

Світло частково є у центрі та у п’яти мікрорайонах міста.

Станом на 18:00 28 листопада електропостачання відновлене для 24% побутових споживачів Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, світло частково є в центральній частині міста та у мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний.

Нині з електропостачанням такі медзаклади міста:

обласна клінічна лікарня;

міська лікарня імені Тропіних;

міська лікарня імені Карабелеша.

Нагадаємо, у Херсоні відремонтували електромережі, які були пошкоджені російськими обстрілами.