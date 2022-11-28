УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні електропостачання отримали 24% споживачів

Світло частково є у центрі та у п’яти мікрорайонах міста.

У Херсоні електропостачання отримали 24% споживачів
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Станом на 18:00 28 листопада електропостачання відновлене для 24% побутових споживачів Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, світло частково є в центральній частині міста та у мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний.

Нині з електропостачанням такі медзаклади міста:

  • обласна клінічна лікарня;
  • міська лікарня імені Тропіних;
  • міська лікарня імені Карабелеша.

 

Нагадаємо, у Херсоні відремонтували електромережі, які були пошкоджені російськими обстрілами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також