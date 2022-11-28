У Херсоні електропостачання отримали 24% споживачів

Станом на 18:00 28 листопада електропостачання відновлене для 24% побутових споживачів Херсона.
Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його словами, світло частково є в центральній частині міста та у мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний.
Нині з електропостачанням такі медзаклади міста:
- обласна клінічна лікарня;
- міська лікарня імені Тропіних;
- міська лікарня імені Карабелеша.
Нагадаємо, у Херсоні відремонтували електромережі, які були пошкоджені російськими обстрілами.