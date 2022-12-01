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Притулок у Ірландії знайшли більше 65 тисяч українців

Ірландія засуджує напад РФ на Україну.

Притулок у Ірландії знайшли більше 65 тисяч українців
Фото: South East Ireland Travel Blog

Рятуючись від російської агресії, до Ірландії приїхали понад 65 тис. українців. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді Ірландії Родеріка О’Гормана.

"Як міністр Ірландії у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, я на власні очі бачив труднощі, з якими стикаються понад 65 тис. громадян України, які були змушені втекти до Ірландії, рятуючись від війни в Україні. Я також був свідком їхньої неабиякої рішучості та цілеспрямованості перед жорстокими випробуваннями. Ірландія сьогодні, як і завжди, стоїть поруч з ними", - заявив О’Горман.

Він зазначив, що РФ своєю неспровокованою агресією порушила фундаментальні зобов'язання, викладені у Гельсінському заключному акті.

Міністр наголосив, що мільйони людей або втратили життя, або дістали поранення, або ж їхні домівки були зруйновані. Також були повідомлення про широкомасштабне сексуальне та гендерне насильство, включаючи пов'язане з конфліктом сексуальне насильство, скоєне російськими військовими. 

Внаслідок російських атак на інфраструктуру українські громадяни стикаються з відсутністю надійного доступу до води, тепла, електроенергії та інших базових послуг.

Більше того, українські ядерні об'єкти також стали мішенню, що демонструє повну зневагу до ядерної безпеки.

На думку міністра, винні за напад РФ мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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