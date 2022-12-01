Фахівці відновили зруйнований росіянами газогін у Запорізькій області

Російський обстріл залишив без газу на день три вулиці.

Працівники АТ “Запоріжгаз” проклали нову ділянку підземного газопроводу та відновили газопостачання споживачів у Запорізькому районі. Воно було перервано через російські обстріли в ніч на 30 листопада.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зазначається, що оперативна ліквідація наслідків російського терору цивільної інфраструктури вдається завдяки заздалегідь сформованному аварійному запасу.

Таким чином можна швидко змінювати пошкоджені обстрілами газопроводи у разі вільного доступу до зруйнованих мереж.

Як раніше повідомлялось, через обстріл російськими ракетами газорозподільчого пункту у Запорізькій області без газу лишилися три вулиці.